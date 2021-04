Beyond Meat hat den europäischen Markt stark im Fokus

Auch in Ländern wie Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Großbritannien wird bis April das Produktangebot erweitert, weitere Länder sollen folgen. Weltweit seien die Produkte laut eigenen Angaben in 80 Ländern erhältlich.

Heuer wurde jeweils bekannt, dass Beyond Meat mit den amerikanischen Giganten McDonald’s, Yum Brands (KFC und Pizza Hut) mehrjährige Partnerschaften geschlossen hat. Bei McDonald’s wird Beyond Meat der Alleinlieferant für den McPlant, einen McDonald’s-Burger auf Pflanzenbasis, der aktuell weltweit getestet wird. Mit dem Fastfood-Riesen kooperiert Beyond Meat bereits seit 2019 – es sollen weitere Produkte wie fleischlose Alternativen zu Hühnchen, Schwein und Eiern entwickelt werden. Auch mit Pepsi macht der Fleischersatzprodukt-Prozent gemeinsame Sache. In einem Gemeinschaftsprojekt sollen pflanzenbasierte Drinks und Snacks entwickelt werden.

Das 2009 gegründete Unternehmen ging im Mai 2019 an die Börse – und erlebte seitdem einige Hochs und Tiefs. Im November des Vorjahres etwa brachen die Beyond Meat-Aktien nach der Veröffentlichung eines enttäuschenden Quartalsergebnisses um knapp ein Viertel ein – der größte Einbruch seit eineinhalb Jahren. Nach der Kooperationsankündigung von Pepsi und Beyond Meat im Jänner 2021 schnellte die Aktie hingegen um zeitweise 39 Prozent nach oben, was wiederum den größten Kurssprung in den vergangenen eineinhalb Jahren darstellte. Gestern Nachmittag lag die Aktie bei rund 128 US-Dollar. Anita Kiefer