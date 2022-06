Betriebe in Schieflage: „Im Idealfall steht nichts in der Zeitung“

Erwartet wird der Anstieg der Sanierungsfälle laut Umfrage vor allem im Tourismus, Hotel- und Gastgewerbe (genannt von 73 Prozent der Befragten) sowie im produzierenden Gewerbe und in der Industrie (59 Prozent) gefolgt vom Handel (46 Prozent) und Bau- bzw. Baunebengewerbe (43 Prozent).

Weniger betroffen seien Dienstleistungen (23 %) oder der Immobiliensektor (16 %). Befragt wurden dazu im April die Fachleute aus den Sanierungsabteilungen der heimischen Banken.

Das größte Hindernis aus Sicht der Banken für eine erfolgreiche Sanierung ist relativ naheliegend das fehlende Eigen- oder Risikokapital. Häufig hapert es aber auch an der Kooperation zwischen Management und Eigentümern – da könne der externe Berater hilfreich sein.

"Chapter 11 für Österreich" kaum praxistauglich

Wenig hilfreich war bis dato das erst im Vorjahr in Kraft getretene Unternehmensreorganisations-Gesetz („Chapter 11 für Österreich“), sagt Zeitlberger. „Das Gesetz sollte Sanierungen erleichtern, ist aber in der Praxis noch nicht angekommen. Solche Verfahren sind zu langsam und zu öffentlichkeitswirksam, die Nachteile überwiegen. Es ist bisher kein bedeutendes Verfahren nach dem neuen Gesetz bekannt.“

So bleibt es bisher – wenn alles gut geht und der Betrieb nicht in die Pleite schlittert – bei außergerichtlichen Sanierungen. Sie gehen schneller und sind diskreter. „Unter Umständen ist die Sanierung in zwei Monaten unter Dach und Fach. Im besten Fall bekommen Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter gar nichts davon mit. Im Idealfall steht auch nichts in der Zeitung.“