Bestehende Bankomaten bis Ende 2029 abgesichert

Die Rede ist dabei von einer "Absicherung der Bargeldversorgung". "In einem nächsten Schritt wollen wir auch noch mit der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) eine Vereinbarung über unterversorgte Gebiete im ländlichen Raum abschließen", so Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl. Erfolgversprechende Gespräche liefen bereits.

Das "Bankomaten-Moratorium" haben laut einer Aussendung vom Mittwoch Willi Cernko, Obmann der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), und Pressl unterzeichnet. "Mit dieser Initiative sichern wir die hohe Versorgungsqualität mit Bargeld im gesamten Bundesgebiet und tragen den Bedürfnissen der Gemeinden Rechnung", so Cernko. "Unsere Vereinbarung ist ein klares Bekenntnis zur Partnerschaft zwischen Wirtschaft und öffentlicher Hand ganz im Interesse der Bürgerinnen und Bürger".

Bewegung in die Sache gebracht habe der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann, so Pressl. "Sein Angebot, auch als Nationalbank selbst in unterversorgten Gebieten aktiv zu werden, hat Bewegung in die Sache gebracht. Ich bin zuversichtlich, dass wir nach der Standortgarantie seitens der Banken nun auch eine Unterstützung für betroffene ländliche Regionen schaffen werden."

Die ÖVP, die sich neben des Erhalts von Verbrennermotoren auch den Erhalt des Bargelds auf die Fahnen geheftet hat und die meisten Bürgermeister in ländlichen Regionen stellt, lobte die Vereinbarung von höchster Parteiebene. Die Versorgung mit Bargeld sei ein großes Anliegen, so Parteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer sprach von einem "großen Anliegen" bei der Versorgung mit Bargeld, das für "viele Menschen unverzichtbar" sei.

"Vor einem Jahr haben wir versprochen, dieses Thema anzugehen, und nun haben wir unser Versprechen gehalten." Die Einigung erhalte nicht nur bestehende Bankomaten, das Netz werde sogar weiter ausgebaut, hoffte der Politiker. "Das ist ein bedeutender Erfolg und ein wichtiger Schritt für die ländlichen Regionen und die Bevölkerung vor Ort."

Ähnlich äußerte sich Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Die Einigung sei "ein bedeutender Schritt zur Sicherung der Bargeldversorgung".