Konjunkturprognose: Der Aufschwung wird zur Geduldsprobe

Nach der Rezession im Vorjahr und einer Stagnation in der ersten Jahreshälfte lässt der erhoffte wirtschaftliche Aufschwung weiter auf sich warten. Die heimischen Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS haben ihre Jahresprognosen für die heimische Konjunktur leicht nach unten korrigiert .

Die Konjunktur verläuft laut Wifo-Prognose heuer zweigeteilt: Einer Rezession in der Industrie und im Bauwesen stehen Wertschöpfungszuwächse in den Marktdienstleistungen gegenüber.

Laut IHS-Prognose dürfte die heimische Volkswirtschaft in der ersten Jahreshälfte etwas langsamer gewachsen sein, als in der Frühlings-Prognose erwartet hat. Das Institut geht aber weiter davon aus, dass die heimische Konjunktur aufgrund der kräftigen Konsumnachfrage und der anziehenden Exportnachfrage ab der zweiten Jahreshälfte an Schwung gewinnen und auf einen verhaltenen Wachstumskurs einschwenken wird. Unterstützend sollte die Lockerung der Geldpolitik wirken.