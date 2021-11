Bergbau: Das Kärntner Lithium-Lotto

Ein Grund für die säumige Machbarkeitsstudie sind auch fehlende finanzielle Mittel, denn von den australischen Eigentümern fließt nur spärlich Geld. Und die Investorensuche gestaltet sich schwierig. Die Finanzierung durch einen Schweizer Investor endete im Vorjahr im Rechtsstreit. Auch mit der Finanzaufsicht (FMA) gibt es Probleme. Im Juni verhängte die FMA eine Geldstrafe in Höhe von 160.000 Euro wegen Marktmanipulation. Laut FMA sind falsche und irreführende Signale in Bezug auf ein Finanzinstrument an den Markt ausgesendet worden.

Lithium aus der Ukraine

Um als Unternehmen größer und damit am Kapitalmarkt attraktiver zu werden, hat European Lithium erst in der Vorwoche sein Portfolio mit zwei großen Lithiumprojekten in der Ukraine erweitert. Die in den 1980er- und 1990er-Jahren entdeckten Lagerstätten in der Region Donezk sowie in Dobra in der Westukraine sollen „signifikante Ressourcen“ enthalten, heißt es in einer Aussendung. Von einem kommerziellen Abbau ist man aber auch hier noch viele Jahre entfernt.

Größte Anteilseigner an dem Bergbau-Explorations- und Erschließungsunternehmen European Lithium sind die australische Cyclone Metals sowie die australischen Direktoren des Unternehmens, die Mehrheit befindet sich im Streubesitz. In Österreich ist die Börsefirma mit der Tochter ECM Lithium AT GmbH vertreten. Für Investoren seien Explorationsgeschäfte wie ein Casino, wo mit Erwartungen spekuliert wird. „Unser Ziel ist aber ganz klar der Bergbau“, unterstreicht Wanke die Firmenstrategie.