Treibacher AG erwägt Einstieg ins Batterie-Recycling

Der 1898 von Carl Auer von Welsbach gegründete Kärntner Traditionsbetrieb Treibacher baut sein Recycling-Geschäft in den nächsten fünf Jahren um 50 Prozent aus und möchte damit auch neue Geschäftsfelder erschließen. Insgesamt werden 120 Millionen Euro in die Erweiterung des Standortes Althofen (Bezirk St. Veit/Glan) investiert, wobei 100 Millionen in den Bau einer neuen Recyclinganlage fließen, kündigten die beiden Treibacher-Vorstände Rainer Schmidtmayer und René Haberl an.

Wegen der Corona-Krise werde sich der Bau aber etwas verzögern. Schon länger recycelt das Metallurgie- und Chemieunternehmen in Althofen Raffinerie-Katalysatoren. Mittels unterschiedlicher Verfahren werden unter anderem Schwefel, Palladium, Nickel und Molybdän herausgeholt und an Industrieunternehmen verkauft. Mit dieser Erfahrung können sich die Manager vorstellen, auch ins Recycling von Lithium-Ionen-Batterien einzusteigen.