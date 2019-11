Treibacher AG setzt verstärkt auf Triebwerke und Zahnersatz

In den vergangenen zehn Jahren investierte Treibacher 150 Millionen Euro in die Forschung & Entwicklung, die inzwischen auf 70 Mitarbeiter angewachsen ist. Qualifiziertes Personal zu finden sei schwierig, so Bouvier. Die gesamte Chemie-Branche kämpfe bei der Jugend gegen das Image als Umweltsünder.

Die 1898 durch Carl Auer von Welsbach gegründete Treibacher Industrie AG steht im Eigentum der beiden Familienstiftungen der Industriellen Erhard Schaschl und Franz Rauch. Zur Gruppe gehören die Firmen Tribotecc, LWB sowie das Joint-Venture Evonik Treibacher. Mit 900 Mitarbeitern wurde im Vorjahr ein Umsatz von 739 Mio. Euro erwirtschaftet. Die Exportquote beträgt 85 Prozent. Die Rohstoffe bezieht Treibacher vor allem aus China sowie Russland, Südafrika und Brasilien. Besonders bei seltenen Erden sei man stark von China abhängig.