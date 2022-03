Benzin und Diesel: Warum MOL und Rosneft die Spritpreise antreiben

„Dieses gesamte Gebräu führt zu einem erhöhten Treibstoffpreis und der wird sich erst ändern, wenn sich diese Versorgungslage auflöst und die internationalen Preise zurückgehen“, sagt Zierhut. Also frühestens, wenn der Krieg in der Ukraine beendet ist.

Komme es zumindest zu einer gewissen Entspannung, werde sich der Preis laut Zierhut bei 1,70 bis 1,80 Euro einpendeln.

Indes wird die OMV im zweiten Quartal 2022 ihre Raffinerie in Schwechat generalüberholen. Dazu ist sie laut eigenen Angaben gesetzlich verpflichtet, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Ob in dieser Zeit die gesamte Nachfrage abgedeckt werden kann, ist fraglich. „Unsere Raffinerien werden entsprechend ausgelastet, um die Kundennachfrage in unseren Märkten zu erfüllen“, teilt die OMV mit.