Hohe Spritpreise: Der KURIER testet, ob langsam fahren wirklich Geld spart

Der erste Teil des Experiments ist absolviert. Jetzt geht es mit 130 km/h zurück nach Ybbs und von dort wieder nach Wien-Döbling. Kein Auffahren von schnelleren Autofahrern, keine Schwierigkeiten beim Überholen eines Lkw. Man ist es einfach gewohnt, mit 130 km/h auf der Autobahn unterwegs zu sein. Wie wäre es, wenn alle nur 100 fahren würden?

Das Umweltbundesamt hat im Jahr 2020 die Auswirkungen einer Temporeduktion von 30 km/h analysiert. Weniger Schadstoffe, weniger Treibstoffverbrauch, mehr Verkehrssicherheit, weniger Stickoxide, weniger Feinstaub und: um 10 Prozent weniger CO2-Emissionen. Wäre das in der aktuellen Zeit nicht eine Überlegung wert? Durchaus. Doch rasch den Fokus dem Experiment zugewandt: Schließlich ist auf der Autobahn vollste Konzentration gefordert. Auf der A1 Richtung Ybbs ist wenig Verkehr. Die Sonne senkt sich. Die Frage kommt auf: Ist in Wien wirklich mehr Sprit nachzutanken, als bei 100?

2,3 Liter gespart

Nach einer letzten kurzen Pause in Ybbs geht es Richtung Redaktion in Wien. Gegen 18.45 Uhr rollt der VW Polo über die Wiener Stadtgrenze, kurz darauf kommt es zur Stunde der Wahrheit an der Tankstelle in Wien-Döbling. Den Zapfhahn in den Einfüllstutzen gesteckt: Bei 15,26 Liter ist Schluss. Bei Tempo 100 wurden um 2,3 Liter oder rund 15 Prozent weniger Sprit verbraucht. Fazit: Wer 100 statt 130 fährt, zahlt für den benötigten Sprit im Prinzip gleich viel, wie vor dem Krieg in der Ukraine. Denn würde man die 15 Prozent Ersparnis vom derzeitigen Benzinpreis von circa 2 Euro pro Liter abziehen, käme man auf einen Literpreis von 1,70 Euro.

Und während bei Tempo 130 gleich 0,062 Tonnen CO2 in die Luft geblasen werden, sind es bei 100 km/h 0,052 Tonnen. Das sind – erraten – 15 Prozent weniger. Der Zeitverlust: Knapp 40 Minuten länger, bei knapp drei Stunden Fahrzeit, 30 Prozent mehr.