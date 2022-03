Wiener stellen sich auf permanent hohe Tankpreise ein

Die jüngsten Ereignisse rund um den Ukraine-Krieg haben die Preise an Österreichs Tankstellen in die Höhe getrieben. Während noch in der letzten Woche ein täglicher Preisanstieg verzeichnet wurde, hat sich die Situation mittlerweile etwas beruhigt. Seit Montag ist ein Stück weit Stabilität eingekehrt. Die Durchschnittspreise sind wieder unter 2 Euro gesunken.

Dennoch zeigen sich die Menschen beunruhigt über die Preise an den Zapfsäulen, wie ein Lokalaugenschein an einer Tankstelle in der Schottenfeldgasse in Wien-Neubau zeigt.

Tanken teils unleistbar

"Die Preiserhöhungen waren bedenklich. Die Gehälter und vor allem die Pensionen sind nicht so hoch, dass sich die Menschen das leisten können. Ich kenne viele Pensionisten, die immer weniger das Auto nutzen. Die können sich das Autofahren kaum mehr leisten", sagt Pensionistin Olga.