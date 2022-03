Wiener Polizei rettete 79-jähriger Frau das Leben

Eine ältere Pensionistin brach in einem Altersheim in der Orelgasse in Wien-Floridsdorf zusammen. Die Heimhilfe alarmierte sofort die Beamten der Polizeiinspektion Trillergasse.

Als die Polizei vor Ort eintraf, lag am Morgen des 1. März die 79-Jährige reglos am Boden und wies keine Atmung mehr auf. Die Polizisten begannen sofort mit den lebenserhaltenden Maßnahmen und verständigten die Berufsrettung.

Die Einsatzkräfte konnten danach die Frau stabilisieren und in ein Spital bringen. Laut einer Aussendung der Polizei am Dienstag hat sich die Pensionistin mittlerweile erholt.

Defibrillatoren in Polizeiautos

"Aufgrund der intensiven Streifentätigkeit der Polizei kann ein Einsatzfahrzeug in kürzester Zeit an jedem Einsatzort in Wien eintreffen", erklärte die Polizei. Im Kampf gegen den plötzlichen Herztod hat die LPD Wien in Zusammenarbeit mit dem Verein "PULS" sukzessive die Streifenwagen mit Defibrillatoren ausgestattet. Weiters wurden die Streifenpolizisten im Umgang mit dem Gerät geschult.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: