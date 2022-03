Drogen im Wert von 120.000 Euro in Wiener Wohnung gefunden

Am Montagnachmittag kam die Polizei in die Wagramer Straße in Wien-Donaustadt, um eine Person festzunehmen. Plötzlich sollen sie im Stiegenhaus starken Cannabisgeruch wahrgenommen haben.

Die Ermittler aus dem Bereich Raub konnten in der Wohnung, aus dem der Geruch kam, zwei Männer im Alter von 35 Jahren antreffen. Dort stellte die Polizei insgesamt 11,6 Kilogramm Cannabiskraut und -harz sowie Kokain sicher. Der Straßenverkaufswert liegt bei circa 120.000 Euro.

Weiters haben die Beamten 3.300 Euro in Bar sowie mehrere Mobiltelefone vorgefunden. Die beiden 35-Jährigen wurden festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

Ob es sich bei einem der zwei Algerier um die Person handelt, weshalb die Polizei zum Einsatzort kam, konnte Polizeisprecher Daniel Fürst auf KURIER-Anfrage nicht bestätigen.

