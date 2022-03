Kärntner Straße: Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Ein Mann soll am Montagabend in einem Modegeschäft auf der Kärntner Straße versucht haben, ein hochpreisiges T-Shirt zu stehlen. Ein Ladendetektiv beobachtete den Vorfall. Ein 40-jähriger Bulgare dürfte im Beisein eines zweiten, derzeit noch unbekannten Mannes versucht haben, das Modestück in einer präparierten Tasche zu verstauen. Als die Männer das Geschäft verlassen wollten, fuhr eine Polizeistreife vorbei. Daraufhin legte der Tatverdächtige das T-Shirt zurück und kaufte Socken.

Der Detektiv hielt den Mann an und rief die Polizei. Der 40-Jährige wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Die präparierte Tasche wurde sichergestellt.

