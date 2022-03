Was tun gegen hohe Spritpreise?

Aktuell liegt der Wert für ein Fass der Nordseesorte Brent bei knapp unter 100 Dollar und ist damit etwa so hoch wie in der letzten Februarwoche. Damals hat man im Schnitt aber nur 1,50 pro Liter und Benzin gezahlt.

Verdienen sich die Ölmultis also gerade ein goldene Nase? Wie rasch wird das Tanken wieder billiger? Und wie kann die Politik da einwirken? Fragen, die uns heute zwei Experten vom ÖAMTC und Verkehrsclub Österreich beantworten werden.