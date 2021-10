Beim Ölmulti Shell ist ein Machtkampf ausgebrochen

Bei Shell reagierte man zwar diplomatisch und verwies auf offene Gespräche mit allen Investoren, inklusive Third Point. Allerdings ließ das Management wenig Zweifel an seinem Standpunkt in der Frage. Finanzvorständin Jessica Uhl kommentierte, die Aufspaltung sei vielleicht finanziell überzeugend, würde „im echten Leben“ aber nicht funktionieren. Der Vorstandsvorsitzende Ben van Beurden reagierte auf den Vorwurf der widerstrebenden Ziele, indem er erklärte, die Strategie von Shell sei kohärent und würde von den meisten Investoren auch gut angenommen.

Der Ölgigant will seine CO 2 -Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2016 halbieren und bis 2050 klimaneutral werden. Shell steht allerdings unter Druck, mehr zu tun. Ein niederländisches Gericht hat den Konzern heuer dazu verpflichtet, seine CO 2 -Emissionen, inklusive derer aus Verbrennung seiner Produkte, bis 2030 um 45 Prozent zu reduzieren. Shell hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.

Aktivistischer Investor

Shell ist am Kapitalmarkt etwa 137 Mrd. Euro wert, Third Point hält also nicht mal ein halbes Prozent der Konzernaktien. Hinter dem New Yorker Hedgefonds steht der 59-jährige Amerikaner Daniel Loeb. Er gilt als „aktivistischer Investor“, was bedeutet, dass er versucht, die Strategie der Unternehmen, an denen er sich beteiligt, zu verändern.