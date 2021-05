Historisches Urteil: Ölkonzern Shell muss Emissionen senken

Dass dieses historische Urteil in den Niederlanden fiel, überrascht nicht: Hier hat Ende 2019 der Oberste Gerichtshof in einem anderen Fall schon einmal Klimaschützern Recht gegeben. Diese hatten die niederländische Regierung wegen – gemessen an den Paris-Vorgaben – zu schwacher -Zielen verklagt. Das Gericht verpflichtete die Regierung, deutlich mehr zur Senkung der Emissionen zu tun.