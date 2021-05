Die Klima-Champions unter Europas großen Unternehmen

Wie? „Unser mittelfristiges Ziel war es, an allen unseren Standorten auf erneuerbare Energielieferanten umzusteigen“, schildert Enver Sirucic, Stellvertreter Chief Executive Office der Bawag-Gruppe dem KURIER. 2019 war es dann so weit.

Außerdem sei, so Sirucic, „mit der Übersiedlung der Konzernzentrale in ein energieeffizientes und modernes Bürogebäude ein entscheidender Schritt hin zur Reduktion des -Fußabdrucks in Österreich gelungen. Zudem werden im Büro- und Filialbetrieb Energieeffizienz-Maßnahmen umgesetzt. Das hat unsere Treibhausgasemissionen deutlich reduziert und unsere -Bilanz wesentlich verbessert.“