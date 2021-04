Bahnbrechendes EU-Klimagesetz: Es wird unser Leben umkrempeln

Zuletzt hatte man es sehr eilig. Rechtzeitig vor dem Klimagipfel von US-Präsident Joe Biden am Donnerstag wollten EU-Staaten und Europaparlament am Dienstag ihre Verhandlungen mit einer historischen Einigung beschließen:

Der Einigung auf ein europäisches Klimagesetz.

Was zunächst papieren klingt, wird Leben und Wirtschaft aller Europäer auf die kommenden Jahrzehnte hin verändern. Es gibt die großen Koordinaten für Europas verschärften Kampf gegen den Klimawandel vor.

Gegen Klimachaos

Bis tief in die Nacht hinein waren die Gespräche zwischen EU-Abgeordneten, Kommissions- und Staatenvertretern („Trilog“) angesetzt. Dabei war man sich schon in Einem einig: Bis 2050 muss Europa ein klimaneutraler Kontinent sein: Es dürfen also nicht mehr Treibhausgase ausgestoßen werden als anderswo gespeichert werden können.

Umstritten blieb bis zuletzt das erste Etappenziel - die Senkung der Treibhausgase in Europa bis 2030. „Das Schicksal unseres Planeten entscheidet sich in den nächsten zehn Jahren“, warnt Jytte Guteland. Die schwedische EU-Abgeordnete und Parlaments-Berichterstatterin für das EU-Klimagesetz sagt: „Was wir bis 2030 tun oder lassen, ist entscheidend für die Vermeidung von Klimakipppunkten, Klimachaos und irreversiblen Schäden durch die Erderhitzung.“

Ehrgeiziges Etappenziel

Bisher galt: Die EU muss ihre Emissionen um 40 Prozent senken (ausgehend vom Niveau von 1990). Das ist erst zum Teil gelungen: In den vergangenen 30 Jahren sanken die Emissionen um rund 25 Prozent.

"Und auch das überwiegend, weil Energiesparmaßnahmen zum Tragen kamen. Aber an den großen politischen Stellschrauben und echten, gewaltigen Einschnitten wurde noch nicht gearbeitet", sagt ein mit den Verhandlungen vertrauter EU-Diplomat. Das wird sich nun ändern.