Heimischen Gasthermen wird der Hahn abgedreht

Für die Grünen ist dabei eines sicher: „Klimaneutralität bedeutet, dass 2040 weder fossiles Gas noch fossiles Öl verbrannt werden können und somit auch kein Gas für Raumwärme und Warmwasser eingesetzt werden“, sagt Lukas Hammer, Energiesprecher der Grünen.

Das heißt: Die Gastherme, die derzeit in 900.000 heimischen Haushalten für Wärme und Warmwasser sorgt, hat mit 2040 ein Ablaufdatum.

Aber wie soll das gehen, womit sollen die Menschen dann heizen? „Da gibt es viele marktreife Technologien“, erklärt Günter Pauritsch, Leiter des Centers für Energiewirtschaft und Infrastruktur der Österreichischen Energieagentur, „vor allem Wärmepumpen und Biomasse-Heizsysteme.“ In Städten sei das ein bisschen komplizierter, erklärt der Experte, denn allein in Wien brennen 400.000 der 900.000 Gasthermen. „Wesentlich ist zuerst einmal, dass ich jedes Haus thermisch saniere, somit sinkt der Heizbedarf gleich einmal massiv. Wenn vorhanden, ist Fernwärme eine gute Option. Denkbar sind aber auch große, zentrale Wärmepumpen, es gibt außerdem schon Tiefenbohrungen in Innenhöfen für Erdwärme. Die eine optimale Lösung gibt es aber nicht, man muss sich für jedes Gebäude ansehen, was umgesetzt werden kann.“