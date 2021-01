Anträge für Raus-aus-Öl-Bonus verzehnfacht

Besonders am Herzen liegt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) die thermische Sanierung, "denn hier sind die Jobs, die Zukunft haben und die wir am Weg aus der Krise brauchen. Mit der thermischen Sanierung fördern wir regionale Jobs, regionale Wertschöpfung und Klimaschutz. Jeder Euro, der hier investiert wird, hilft doppelt und dreifach", sagte sie im APA-Interview.

Die Zahlen sprechen für die Ministerin: Die Anzahl der Anträge für den Raus-aus-Öl-Bonus haben sich mehr als verzehnfacht. Wurde im Jahr 2018 über den Raus-aus-Öl-Bonus 1.154 mal eine Förderung für den Wechsel auf ein klimafreundliches Heizsystem vergeben, so gab es 2020 bereits über 15.000 Anträge.

Diese Initiative wird in den kommenden Jahren mit einem großen Budgetschwerpunkt fortgesetzt. Im Jahr 2021 stehen insgesamt 350 Millionen Euro für die Sanierungsoffensive zur Verfügung, davon 200 Mio. für Raus-aus-Öl. In den folgenden Jahren dann jeweils 400 Millionen Euro.

Starker Anstieg bei E-Autos

Einen Anstieg aufgrund der staatlichen Förderung misst man auch bei der E-Mobilität. Im Jänner 2020 lag der Anteil der rein elektrisch betriebenen Autos an den Neuzulassungen bei drei Prozent. Im Dezember lag er schon bei 14,3 Prozent. Das ist über den Jahresverlauf eine Vervierfachung des E-Auto-Anteils an den Neuzulassungen und auch der höchste Wert, der in Österreich in einem Monat je erreicht wurde. Zentral dafür war laut Gewessler die Erhöhung der E-Mobilitätsförderung auf 5.000 Euro.