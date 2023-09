Bei Steyr Automotive droht ein massiver Jobabbau

Die Lkw-Produktion für den deutschen Lkw-Bauer MAN in Steyr ist in wenigen Tagen Geschichte. Denn Ende September wird bei Steyr Automotive der letzte MAN-Lkw vom Band laufen. Laut ORF und Oberösterreichischen Nachrichten hat das Unternehmen in weiterer Folge 260 Mitarbeiter zur Kündigung beim Frühwarnsystem des AMS angemeldet. Dazu kommen noch rund 100 Leiharbeiter, deren Stellen gestrichen werden sollen.