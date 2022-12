Steyr Automotive: MAN verlängert Fertigungsvertrag bis September 2023

Die Geschäfte von Siegfried Wolfs Unternehmen Steyr Automotive stehen unter einem guten Stern: "In diesen Tagen wurde zwischen MAN Truck & Bus und Steyr Automotive die Verlängerung der ursprünglich für Ende Mai angesetzten Auslaufkurve für die Ausstattung von Fahrerhäusern und die Montage von LKWs fixiert. Steyr Automotive wird die Auftragsfertigung bis Ende September 2023 fortführen", heißt es in einer Aussendung. "Bereits zum Zeitpunkt des Eigentümerwechsels des Werkes in Steyr gab es die klare Basis für die künftige Ausrichtung, dass man mit dem vorigen Eigentümer MAN weiterhin und nachhaltig zusammenarbeiten würde.So war immer vereinbart, dass der MAN-Produktionsverbund mit lackierten LKW-Anbauteilen aus der Kunststoffteile-Lackierung von Steyr Automotive jedenfalls bis 2027 beliefert wird."

Die aktuelle Verlängerung der Auftragsfertigung im Montagebereich sei für beide Kooperationspartner ein Gewinn. „Als MAN ergreifen wir die Chance, soweit es die Versorgungssituation mit Teilen zulässt, in der Vergangenheit corona- und versorgungsbedingte Stückzahlverluste nachzuholen und durch die Nutzung der Produktionskapazitäten in Steyr die Fahrzeugauslieferung an unsere Kunden zu maximieren“, sagt Dietmar Klein, Leiter Contract Manufacturing MAN Truck & Bus SE.