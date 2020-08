Bei Fraport stehen 4.000 Jobs auf der Kippe

Momentan nutzt der vom Land Hessen und der Stadt Frankfurt mehrheitlich getragene Konzern intensiv die Möglichkeiten der Kurzarbeit. Im zweiten Quartal galt sie für 16.000 Beschäftigte in Frankfurt. Die Arbeitszeit der Gesamtbelegschaft wurde so um 60 Prozent reduziert, der operative Aufwand wurde unter anderem durch Terminalsperrungen in Frankfurt um 30 Prozent gesenkt, konzernweit sogar um 40 Prozent.

Stillstand

Unterm Strich stand im zweiten Quartal für die Fraport-Gesellschafter aber dennoch ein Verlust von rund 182 Mio. Euro nach 127 Mio. Euro Gewinn ein Jahr zuvor. Weil der Flugverkehr über mehrere Wochen fast komplett stillstand und auch dann nur langsam wieder anlief, brach der Umsatz um rund drei Viertel auf 250 Mio. Euro ein (Q2 2019: 979 Mio. Euro).

Die Passagierzahlen bewegten sich auch in der vergangenen Woche nur langsam aus dem Coronatief. Vom 27. Juli bis 2. August zählte Fraport an Deutschlands größtem Airport rund 343.865 Fluggäste und damit 78,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. In der Vorwoche hatte man noch 79,7 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen.