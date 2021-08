Bauträger und Gewerkschaft setzen auf faire Vergaben

Obwohl die Bauwirtschaft derzeit brummt, rüsten sich die Gewerkschaft Bau-Holz um Josef Muchitsch und die Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (gewerbliche Bauträger) um Erwin Soravia bereits für schlechtere Zeiten.

„Wir sehen es als unsere Aufgabe im Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Zukunftsmodelle zu entwickeln und zu schauen, wo kann man Dinge verbessern“, sagt VÖPE-Präsident Erwin Soravia. „Wir haben uns zusammengesetzt und haben im Sinne eines verbesserten Vergabewesens versucht, Kriterien zu erstellen, welche Mindestvoraussetzung sind, um eine ordentliche Vergabe bei großen Bauvorhaben zu durchführen.“

Das Resultat dieser Gespräche sei ein Leitfaden für verantwortungsvolle Vergaben.

„Die Auftragsvergaben sind das Instrument zur Steuerung“, sagt Muchitsch. „Wir wollen regionale Betriebe und die heimische Wirtschaft bevorzugen. Uns geht es auch um Klimaschutz und Nachhaltigkeit mit kurzen Transportwegen. Firmen, die Lehrlinge ausbilden, bekommen Bonuspunkte bei den Vergaben, um vorgereiht zu werden. Der dritte Punkt ist der Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping.“

So darf der Einsatz von Subunternehmern nur mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen. Außerdem sollen künftig Subunternehmer ab einer Auftragssumme von mindestens 100.000 Euro, bevor sie auf einer Baustelle arbeiten, in die Baustellendatenbank des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) eingemeldet werden. Das soll die Kontrollen in Sachen Lohn- und Sozialdumping verbessern. So kann die Finanzpolizei auf diese Datenbank zugreifen.