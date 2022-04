Fehlende Bauteilte aufgrund des Ukraine-Kriegs und damit zusammenhängender Produktionsunterbrechungen haben in der EU den Automarkt einbrechen lassen. Im März fiel der Pkw-Absatz um 20,5 Prozent auf rund 844.000 Fahrzeuge, geht aus Zahlen des europäische Herstellerverbandes ACEA am Mittwoch hervor. Dabei verzeichneten die meisten Länder zweistellige Verkaufsrückgänge. In Österreich ging der Pkw-Absatz im März um 30,1 Prozent zurück.

Kernmärkte am meisten betroffen

Hoch waren die Rückgänge auch in den Kernmärkten. In Spanien gingen die Verkäufe um 30,2 Prozent zurück, gefolgt von Italien mit minus 29,7 Prozent, Frankreich (minus 19,5 Prozent) und Deutschland (minus 17,5 Prozent).