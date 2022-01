Mercedes-Benz von BMW beim Autoabsatz abgehängt

Die Chipkrise in der Autoindustrie hat Mercedes-Benz im vergangenen Jahr die Krone der weltweit führenden Premiummarke gekostet. Weltweit seien 2,05 Millionen Fahrzeuge verkauft worden und damit um fünf Prozent weniger als im coronabedingt schwachen Jahr davor, teilte der deutsche Autobauer Daimler am Freitag mit. Im vierten Quartal brach der Absatz der Marke mit dem Stern fast um ein Viertel ein, nicht mehr ganz so stark wie im Vorquartal.

Die Nachfrage sei in allen Segmenten und Regionen zwar hoch. "Allerdings bremste der branchenweite Mangel an Halbleitern die Auslieferung von neuen Fahrzeugen stark aus", erklärte Mercedes-Benz. Die Versorgungslage bleibe unsicher und werde Produktion wie Absatz auch in den kommenden Quartalen beeinflussen.