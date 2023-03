Bauindustrie: Strauss will Porr zum Ökokonzern umbauen

„Wir haben ganz neue Lieferketten aufgetan und langfristige Vereinbarungen geschlossen“, sagt Strauss. „Deswegen ist keine einzige Baustelle der Porr jemals gestanden.“ Dazu hat sich die Porr am Hafen Albern in Wien ein eigenes Terminal angeschafft. So könne die Porr Baumaterial anliefern und über die Donau und andere Wasserstraßen transportieren lassen. „Wir können nun in der Türkei Stahl einkaufen“, sagt der Manager. „Das gibt uns Selbstständigkeit und wir können die besten Handelsplätze weltweit zu nutzen.“

Auch die Dekarbonisierung ist für die Porr ein Thema, sprich der Umstieg von fossiler auf erneuerbare Energie. Der Konzern bestückt seine Freiflächen bei Abfalldeponien und Hallendächer mit Photovoltaikanlagen. Doch für die umtriebigen Klimaschützer hat Strauss keine Sympathie. „Der Klimawandel wird missbraucht, um einen ideologischen Klassenkampf zu führen“, sagt der Porr-Chef. Man wisse heute ja noch nicht, wo man den Strom hernehmen wird, wenn alle auf E-Autos umsteigen werden.

„Da werden wir halt alle nur noch mit dem Fahrrad fahren“, ätzt Strauss. Neben Atomkraft und Gas werde auch die Wasserkraft bekämpft. „Wenn wir nachhaltige Energie weiter haben wollen, dann brauchen wir Pumpspeicherkraftwerke“, sagt der Top-Manager. „Die Energie muss sicher, bezahlbar und klimafreundlich sein.“

Indes sei das Personal der Schlüssel der Zukunft. Bei der Porr gibt es derzeit 1.000 offene Stellen. „Wir haben einen massiven Arbeitskräftemangel, aber lassen keine gezielte Migration zu“, klagt Strauss. „Die Demografie wird für die Bauindustrie entscheidend sein.“ So wird die Porr in Rumänien an die 300 Inder auf Baustellen einsetzen, die bereits in Katar für sie gearbeitet haben.