Baubranche hofft auf das Geschäft mit den Sanierungen

Das abgelaufene Geschäftsjahr sei von den Kostensteigerungen bei Energie und Rohstoffen geprägt gewesen. Das habe zu Preissteigerungen geführt, die letztlich hinter dem Umsatzplus von 14 Prozent auf 332 Millionen bei Baumit Österreich stehen. Die Anzahl der Mitarbeiter stieg 2022 von 700 auf 720, man suche aber ständig neue Kräfte – auch Lehrlinge. Auch heuer soll wieder die Größenordnung von 22 Millionen Euro in Anlagenerneuerungen investiert werden.

Was die leichte Lockerung bei den Kreditvergabe-Richtlinien angeht, so gab es dazu am Dienstag etliche Reaktionen. Wifo-Experte Michael Klien sieht die Lockerungen bei den Zwischenfinanzierungen positiv. „Dass an den Grundfesten nicht gerüttelt wird, ist, glaube ich, sinnvoll“, so Klien.