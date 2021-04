Bauholzpreise gehen durch die Decke

Am Bau in Österreich wird in erster Linie Fichte eingesetzt. Gründe für die hohen Bauholz-Preise gibt es viele. Der Bauboom, der die Nachfrage in die Höhe treibt, ist einer davon. Ganz allgemein sind die Baupreise auf Rekordniveau, auch bei Stahl und Co.

Durch die Pandemie wird der Bauboom verstärkt – viele Menschen konsumieren weniger und investieren lieber ins Eigenheim. Schon davor war durch das Niedrigzinsumfeld ein gewisser Trend zum Bauen spürbar. Das ist aber kein österreichisches, sondern ein weltweites Phänomen. Überrascht vom starken Preisanstieg sind weder Herbert Jöbstl, Obmann der heimischen Holzindustrie, noch Felix Montecuccoli, Präsident der Land- und Forstbetriebe Österreich (sowie einer der größten privaten Waldbesitzer im Land).

Nur, dass es jetzt so schnell ging. Schon nach dem Sommer 2020 habe sich abgezeichnet, dass die Nachfrage steigt, sagt Jöbstl. Davor wurde weltweit, bedingt durch die Lockdowns, die Produktion von März bis Mitte Mai 2020 reduziert.

Als die Produktion wieder anzog, sei man mit vollen Lagern in die erhöhte Nachfrage gegangen. Die Lager sind mittlerweile leer. Der Verbrauch ist weltweit aber weiter groß. Hinzu komme ein in Europa relativ kalter Winter mit mehr Schnee als sonst, der die Produktion gedämpft habe. „Auch jetzt liegt etwa in Kärnten und Osttirol noch viel Schnee, nicht alles konnte abtransportiert werden.“

Dazu kommt eine stark gestiegene Nachfrage aus Amerika – Stichwort US-Konjunkturpaket und Käferplage in Kanada. Deutschland exportiere viel nach Amerika, so Jöbstl – angesichts attraktiver Preise. Natürlich fehle das Holz so in anderen Staaten Europas.

Auch die Preise für Rundholz – also das Holz, das vom Wald an die Sägewerke geliefert wird – sind gestiegen: auf aktuell gut 90 Euro pro Festmeter, erklärt Montecuccoli.

Im Vorjahr waren es noch rund 60 Euro. Schuld am extrem niedrigen Preis 2020 war das Überangebot durch die starke Borkenkäferproblematik im Jahr 2019.

Aktuell sei man wieder am Preisniveau der 80er-Jahre, rechnet er vor, habe aber Inflation und gestiegene Kosten zu bewältigen.

Vom aktuellen Niveau wäre daher noch „ein deutlicher Sprung notwendig“, sagt er. Von den hohen Preisen für Bauholz bekämen die Waldbesitzer nicht „den fairen Anteil“. Er wisse nicht, wo die Wertschöpfung liegen bleibe – jedenfalls „außerhalb des Waldes“.

„Nicht wir in Österreich machen die Weltmarktpreise – das ist umgekehrt“, sagt Holzindustrie-Obmann Jöbstl zur Preisentwicklung. Aber: „Der Heimmarkt wird immer gewinnen, schon wegen der Kostenvorteile beim Transport.“ Er sei sich sicher, dass sich Angebot und Preis wieder einpendeln. „Wie immer.“