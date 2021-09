Die Klimakrise ist da, und sie im Sinne einer Energiewende abzuwenden, das wird Geld kosten. So weit, so klar. Woher das Geld kommt und welche Investitionen getätigt werden müssen - und vor allem, wie hoch die sind - das ist noch nicht ganz so klar.

Das zeigte Christoph Badelt, bisheriger Leiter des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung WIFO und Präsident des Fiskalrats, im Rahmen der diesjährigen Kommunalen Sommergespräche, organisiert von Gemeindebund und Kommunalkredit, auf. Fest stehe: Die Covid-Krise habe gezeigt, was - „in einem affenartigen Tempo auch“ - verändert werden kann, wenn ein Problem wirklich ernst genommen wird. „Das sollten wir uns merken“, so Badelt.

Aber: Die Energiewende erfordere „harte Prioritätenentscheidungen“ von der Politik, in welche Bereiche welcher Anteil vom Staatshaushalt fließen soll. Denn nicht nur die Energiewende stellt - berechtigte - Ansprüche. Sondern auch in Themen wie Bildung und Demographie muss investiert werden.

Wettbewerb

Für die Zukunft merkte Badelt - immer in der Annahme, dass es keine gröberen covidbedingten Einschränkungen der Wirtschaft mehr gibt - an: Diese vielfältigen Ansprüche seien natürlich ein „Problem“. Denn: Hier stehe die Energiewende in einem Wettbewerb mit anderen Themenbereichen.

Eine ökologische Abgabenreform, wie sie die Regierung plant, werde wohl über eine CO2-Abgabe funktionieren, sagt Badelt - wie auch immer man die im Detail dann nenne. Aber: Selbst wenn man mit einem ambitionierten Preisniveau beginnt - und das müssten mehr als 25 Euro pro Tonne sein, so der Ökonom: Dann bekomme man vielleicht 3 oder 4 Milliarden an Einnahmen durch eine solche Abgabe. Ein Großteil werde aber für den Ausgleich des Sozialen gebraucht. "Bitte glauben Sie nicht, dass durch CO2-Bepreisung die Milliarden so dahinfließen, dass man locker alle Investitionen hereinbekommt. Das ist eine Illusion!“

Langfristige Budgetpfade

Immerhin müsse es Kompensationsmaßnahmen geben, und man mache die CO2-Bepreisung nicht in erster Linie, um Geld einzunehmen, sondern "um Anreize zu schaffen, damit sich die Leute anders verhalten". Damit sei klar: Zu glauben, man werde die Abgaben senken und Milliarden zusätzlich ausgeben, "das geht nach Adam Riese nicht".

Badelt stellte einige Rechenmodelle an, welche Kosten auf uns zukommen. „Wir wissen, dass ein sehr hoher Investitionsbedarf besteht.“ Und selbst wenn nicht alle Szenarien genau so eintreten würden, „sie zeigen: Es hat eine enorme Dimension.“ Glücklicherweise gebe es die Tendenz, dass klimafreundliche Technologie günstiger geworden ist. Badelt plädiert in diesem Zusammenhang für einen Perspektivenwechsel. Man könne die Kosten sehen, so der Ökonom - "oder die Chancen“, im Sinne von „wir bauen die österreichische Wirtschaft um.“ Badelt sieht die Engpässe für die Zukunft übrigens nicht so sehr in den Kosten, sondern auch in den Kapazitäten. „Das wird zu einer Erhöhung der Preise führen.“ Auch hier könne man die Engpässe oder die Chancen sehen - etwa, dass sich neue Firmen entwickeln können.

Vergleich mit Mülltrennung

Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl verglich im Rahmen der Kommunalen Sommergespräche die Energiewende mit der Thematik der Mülltrennung. Diese habe vor ein, zwei Jahrzehnten ein Umdenken der Menschen gefordert, und auch bei den Unternehmen hätten sich viele neue Geschäftsmodelle herauskristallisiert. „Die Unternehmen, die sich in Österreich damit beschäftigt haben, sind heute Weltspitze.“

Klare Worte gab es wie gewohnt von ORF-Meteorologen Marcus Wadsak zur Klimakrise. Essenziell sei, wieder in eine stabile Klimazone zu kommen, denn: „Wir können die bisher verursachte Erderwärmung nicht rückgängig machen.“ Aber es gelte, die Erderwärmung zu stoppen. Dass die Erderwärmung nämlich kostet, das habe man allein an der Hochwassersituation in Deutschland heuer im Sommer gesehen. Allein 30 Milliarden Euro müssten in Deutschland für den Wiederaufbau nach der Flut aufgewendet werden. „Dieses Geld wäre wohl besser angelegt.“