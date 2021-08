Deloitte-Studie: Führungskräfte unterstützen Kampf gegen Klimawandel

An konkreten Maßnahmen wünschen sich die befragten Firmenchefs in erster Linie Anreize für umweltbewusstes Verhalten. In der Deloitte-Studie rangieren daher die Förderung beziehungsweise Prämienzuschüsse für „ökologisch sinnvolle Maßnahmen“ ganz oben im Ranking. Aber schon auf Platz drei folgen erstaunlicherweise CO2-Steuern. Erstaunlich deshalb, weil sich die Führungskräfte an anderer Stelle klar gegen neue Steuern und Belastungen aussprechen.

Kovar sagte zum KURIER: „Wir müssen aber den Globus retten und nicht nur Österreich. Daher müssen die Maßnahmen intelligent umgesetzt werden, damit nicht Unternehmen abwandern und woanders weniger grün produziert wird. Das wäre eine Verschlimmerung.“

An anderen Steuermaßnahmen sprechen sich die Führungskräfte klar für eine rasche Entlastung vor allem bei den Lohnnebenkosten aus. Rund drei Viertel der Befragten sehen darin ein probates Mittel, um den Aufschwung abzusichern. Dahinter folgen als geforderte Maßnahmen eine Senkung der Ertragssteuern sowie eine Vereinfachung der Steuergesetze.