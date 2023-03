Autoversicherungen doppelt so teuer wie in Deutschland

durchblicker verglich Kfz-Versicherungen der drei 2022 am häufigsten zugelassenen Autos, ohne Berücksichtigung von Steuern und Abgaben. Die Versicherung für den Tesla Y sei dabei in absoluten Zahlen in Österreich im Ländervergleich am teuersten. Eine Haftpflicht- und Kaskoversicherung schlage in Österreich mit 1.632 Euro zu Buche und koste damit um knapp 800 Euro mehr als in der Schweiz. Für den Toyota Yaris seien die Prämien in Österreich immerhin noch um etwa die Hälfte (44 bis 52 Prozent) teuer als in Deutschland oder der Schweiz.

Große Unterschiede auch in Österreich

Doch auch innerhalb von Österreich unterscheiden sich die Prämien. So gebe es Unterschiede von bis zu 700 Euro beim Toyota Yaris, bis zu 780 Euro beim Skoda Octavia, und beim Tesla Y seien es sogar bis zu 1.700 Euro Unterschied.