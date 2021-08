Autoindustrie im Umbruch: Deutsche Regierung hilft mit einer Milliarde

Die Automobilindustrie befindet sich mitten in einem tiefgreifenden Umbruch. Noch vor der Bundestagswahl will die deutsche Regierung einem Medienbericht zufolge nun den geplanten "Zukunftsfonds" für die Branche auf den Weg bringen und 1 Mrd. Euro bereitstellen. Wie das "Handelsblatt" am Mittwoch berichtete, sollen bis zu 380 Mio. Euro in die vom Strukturwandel in der Branche besonders betroffenen Regionen fließen.

Das empfiehlt demnach der Expertenbeirat des Autogipfels bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in seinem Abschlussbericht. "Es gibt 70 Cluster in Deutschland, von denen 20 bis 30 potenzielle Problemfälle sind", sagte der Co-Vorsitzende des Gremiums, Jens Südekum von der Universität Düsseldorf, der Zeitung. "Sie sind geprägt von vielen kleinen Zulieferern, die bisher stark auf die Verbrennertechnologie fokussiert sind und noch keine Strategie für die Zukunft entwickelt haben."

Dem Bericht zufolge sollen sie sich um durchschnittlich 2 bis 3 Mio. Euro im Jahr bewerben können, um gemeinsam mit Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Arbeitsagenturen sogenannte "Transformationsagenturen" aufzubauen. Zu den Regionen, die bereits Anträge vorbereitet haben, gehören laut Südekum das Saarland, Südwestfalen und Südost-Niedersachsen.