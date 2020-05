Autoindustrie fordert Kaufprämien

Die deutsche Bundesregierung hat die Branchenvertreter angesichts dieser Situation für heute, Dienstag, zu einem Autogipfel geladen. Dabei soll über die Unterstützung der Branche nach dem Vorbild der Abwrackprämie im Schatten der Finanzkrise von 2009 beraten werden.

Autoindustrie und Fahrzeughandel, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, fordern solche Kaufprämien. Der Verband der österreichischen Kraftfahrzeug-Betriebe (VÖK) erhofft sich dadurch eine volkswirtschaftliche und ökologische „Win-win-Situation“. Josef Schirak, Handelsvertreter in der Wirtschaftskammer (WKÖ), verwies in einer Aussendung darauf, dass in Österreich 350.000 bis 400.000 Arbeitnehmer „direkt oder indirekt mit dem Auto verbunden sind“.