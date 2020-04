Greenpeace: Schrottprämie für Autos im Widerspruch zu Klimazielen

Auch die Umweltschützer von Greenpeace haben sich in die Reihe jener Kritiker eingeordnet, die sich gegen eine vom Authandel angedachte Verschrottungsprämie wie in der Finanzkrise 2009 stellen. Entsprechende Fordrungen waren etwa aus dem Wiener Autohandel laut geworden. "Eine Verschrottungsprämie steht im krassen Gegensatz zu Österreichs Ambitionen bis 2040 klimaneutral zu werden", so Greenpeace.

Eine Verschrottungsprämie trage - entgegen den irreführenden Angaben der Autobranche - nicht dazu bei, die Klimabilanz der heimischen Flotte zu verbessern. Es brauche grundsätzlich einen grünen Wiederaufbau in der Coronakrise.

Greenpeace forderte am Mittwoch, dass Hilfs- und Konjunkturpakete für fossile Industrien an Bedingungen geknüpft werden. Nur Firmen, mit einem Plan zur Dekarbonisierung und Klimaneutralität bis 2040, sollen auf staatliche Hilfen bekommen. Die Auto- und Autozulieferindustrie müsse umwelt- und sozial-verträglich umgebaut werden.