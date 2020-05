Geschäftslage in deutscher Autobranche schlecht wie nie

Die Geschäftslage in der deutschen Autobranche hat sich dem Ifo-Institut zufolge im April wegen der Coronapandemie so stark eingetrübt wie noch nie. Das Barometer brach auf minus 85,4 Punkte ein von minus 13,2 Punkten im März, wie die Münchner Forscher am Montag zu ihrer Unternehmensumfrage mitteilte.

"Wir haben noch nie so schlechte Zahlen für diese Schlüsselbranche ermittelt", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. In der Finanzkrise war das Barometer im April 2009 auf minus 82,9 Punkte gefallen.