Auto-Zulieferer auf der Flucht nach vorn

Die Branche befindet sich jedenfalls im Umbruch. Drastische Schritte wie bei MAN wurden auch von Schaeffler angekündigt, die in Europa 4.400 Stellen streichen wollen – ob Schaeffler Austria betroffen ist, ist noch offen.

Fest steht: Wer weiter bestehen will, muss sich auf die genannten Bereiche alternative Antriebe, Digitalisierung und autonomes Fahren konzentrieren. Das weiß auch Schaeffler Austria: Man berücksichtige das gesamte Ökosystem an Mobilität, heißt es von dem Unternehmen, an nachhaltigen Technologien und Lösungen entlang der gesamten Energiekette werde gearbeitet.

„Bestes Beispiel ist unser 30/40/30-Szenario, das wir nach wie vor als realistisch einschätzen. Es prognostiziert für das Jahr 2030 30 Prozent reine E-Fahrzeuge, 40 Prozent Hybridantriebe und 30 Prozent klassische Verbrenner bei den Neuzulassungen“, erklärt eine Sprecherin. Gleichzeitig fokussiere man sich auf neue Technologien wie Wasserstoff.

In ein ähnliches Horn stößt der oberösterreichische Zulieferer Miba, der rund 47 Prozent seines Gesamtumsatzes mit der Automobilbranche verdient. Rund 40 Millionen Euro hat Miba im Vorjahr für Forschung und Entwicklung ausgegeben. „Wir haben schon vor rund fünf Jahren damit begonnen, uns intensiv mit der E-Mobility zu beschäftigen“, erklärt Firmenchef Franz-Peter Mitterbauer.

Miba produziert etwa Leistungswiderstände, die in einigen Elektrofahrzeugen im Serieneinsatz sind – auch beim weltweit größten E-Auto-Hersteller BYD aus China.

Außerdem werden von Miba Lösungen für die Batteriekühlung und Hochvolt-Sicherungen in E-Autos entwickelt, ebenso wie Produktionsanlagen für Statoren in Elektromotoren produziert werden. Insgesamt will man sich nicht nur auf E-Fahrzeuge konzentrieren. „Auch moderne, saubere Diesel- und Ottomotoren leisten einen wesentlichen Beitrag zur Schadstoffreduktion“, sagt Mitterbauer.

An vorderster Front beim Wandel zu alternativen Antriebssystemen kämpft auch die Grazer AVL List. Sie forscht an allen Antriebssystemen inklusive Hybrid- und Elektroantrieben und dazugehörigen Komponenten. Daneben umfasst die Forschungsarbeit Getriebe, Leistungselektrik und Elektronik sowie Batterien und Brennstoffzellen. Allein in den vergangenen drei Jahren hat AVL List knapp 100 Erst-Patentanmeldungen mit Schwerpunkt Wasserstoff und Brennstoffzellen eingereicht.