Zulieferer Schaeffler baut 4.400 weitere Stellen ab

Der deutsche Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler will bis Ende 2022 wegen der Krise in der Automobilindustrie 4.400 weitere Stellen in Europa abbauen. Der Großteil davon werde auf zwölf Standorte in Deutschland fallen, darunter der Stammsitz im fränkischen Herzogenaurach, der Rest auf zwei weitere Standorte im europäischen Ausland, teilte Schaeffler am Mittwoch in Herzogenaurach mit.

Ob von den Maßnahmen auch der Standort im niederösterreichischen Berndorf betroffen sein wird, stehe aus heutiger Sicht nicht fest, sagte ein Sprecher auf Anfrage der APA. Das Unternehmen mache derzeit keine Angaben zu den Abbauplänen außerhalb Deutschlands. Laut Wirtschaftscompass hatte Schaeffler Austria 2019 543 Mitarbeiter. Die ganze Schaeffler-Gruppe hat über 40 Europa-Standorte außerhalb Deutschlands.