Skepsis über neuen Chef der Austro Control

Das war knapp. Erst in der Weihnachtswoche wurden die Hearings mit den Bewerbern durchgeführt. Am Montag bestellte die grüne Klimaministerin Leonore Gewessler den neuen Geschäftsführer der Flugsicherung Austro Control. Mit 1. Jänner wird Philipp Piber, der wie der KURIER berichtete, als Top-Favorit galt, für drei Jahre mit einer Verlängerungsoption um weitere zwei Jahre zum für den Flugbetrieb verantwortlichen Geschäftsführer bestellt.Piber wurde aus dem Kabinett von SPÖ-Verkehrsminister Jörg Leichtfried in die Austro Control gesetzt.