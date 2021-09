Streit und Intrigen in Flugsicherung: Turbulenzen bei Austro Control

Ein Whistle Blower, der sich zum Thema politische Postenbesetzungen detailreich an Ministerium und Neos wandte, sorgt jetzt zusätzlich für Aufregung. In dem Mail geht es um die Luftfahrtagentur, den behördlichen Bereich der Austro Control. Der Anwalt und Neos-Abgeordnete Johannes Margreiter fordert nun in einer parlamentarischen Anfrage an Gewessler Aufklärung zu den Vorwürfen.

In der Anfrage wird eine 2016 neu geschaffene Position mit angeblicher Entlohnung in Höhe eines Ministergehalts thematisiert. Das einzige Qualifikationskriterium müsse die Zugehörigkeit zu einer Partei gewesen sein, heißt es in der Anfrage, da „ansonsten keine erkennbaren Kenntnisse oder Fähigkeiten für einen sinnvollen Einsatz in der Austro Control vorgelegen hätten“.

Mitarbeiter berichten jedenfalls von einem jahrelangen Zwist zwischen zwei Abteilungsleitern, einem unter Ex-SPÖ-Verkehrsminister Leichtfried eingesetzten Newcomer und einem Ex-Mitarbeiter aus dem Kabinett des vormaligen FPÖ-Ministers Gorbach. In der Anfrage geht es auch um eine angebliche Affäre samt Beförderung und kräftigem Gehaltssprung. Sowie um den Einsatz von Personal und Fahrzeugen für private Zwecke.