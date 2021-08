Ausgeklügelte Sicherung für Grundstücke und Yachten

„Bitte verlassen Sie das Gelände“, hallt es aus den Lautsprechern, wenn jemand die von der Sicherheitsfirma Styx gesicherten Grundstücke, etwa ein Solarkraftwerk in Ungarn, ohne Erlaubnis betritt. Kommt der Eindringling dieser Forderung nicht nach, werden Polizei oder Sicherheitsdienst alarmiert. Unbefugte Zutritte werden durch spezielle Überwachungstechnik erkannt, wie etwa Kameras, Radarsysteme und Sensoren an Böden und Zäunen.

Ausgeklügelte Sicherheitssysteme werden immer stärker nachgefragt. Die Installation eines solchen Systems erfolgt in mehreren Schritten. Eine Analyse zeigt auf, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Nach dem Einbau und der Inbetriebnahme wird der Kunde in die Benutzung eingeschult. So sieht ein typischer Auftrag an einen Sicherheitsspezialisten wie dem Fohnsdorfer Unternehmen Styx in der Regel aus.