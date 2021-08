Trügerische Sicherheit im Eigenheim

Mehr Geld fürs Auto

Viele Menschen würden mehr Geld in ihr Auto als in ein ordentliches Schlüsselsystem investieren, obwohl Letzteres viel wertvoller sein könne. Ein solches würde oft „nur“ 150 bis 200 Euro kosten, könne aber vor dem Verlust von materiellem und immateriellem Vermögen sowie dem Verlust des Sicherheitsgefühls in der eigenen Wohnung schützen.

Das Ziel eines guten Sicherheitssystems ist es, dass es so lange wie möglich dauert, bis es überwunden werden kann. Einbrecher würden sich in der Regel nur rund zwei Minuten damit beschäftigen, eine Tür zu knacken. Wenn sie bis dahin nicht offen sei, würden sie davon ablassen. Denn für Einbrecher sei es wichtig, dass sie rasch und leise in die Wohnung kämen. Schlösser von EVVA haben in einem Testinstitut länger als 15 Minuten durchgehalten, berichtet Ehrlich-Adám. Alles was fünf bis sechs Minuten überstehe, sei jedenfalls sicher.

Sicherheit oder Komfort

Was den Schlüssel betrifft, so muss man sich zwischen Sicherheit und Komfort entscheiden, sagt Ehrlich-Adám. Elektronische Systeme seien oft komfortabler, da sie zum Beispiel ganz einfach mit dem Handy funktionierten. Die Frage sei aber, wie sicher die Datenübertragung ist. Ein mechanischer Schlüssel sei in dieser Hinsicht sicherer, wenn vielleicht auch weniger komfortabel.

Sicherheitsschlüssel von EVVA seien nicht leicht zu kopieren, denn das Unternehmen sei damit in beiden Welten der Mechanik und Elektronik – sprich Mechatronik – unterwegs. „Wir kombinieren beides“, so Ehrlich-Adám. Im Kopf der mechanischen Schlüssel befinde sich ein Chip.