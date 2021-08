Helfer holen sich Hilfe aus der Luft

Für viele sind sie ein netter Zeitvertreib, eine Art Hightech-Version des Drachen aus Kindertagen, doch auch die österreichischen Blaulichtorganisationen finden Gefallen an Drohnen. Wobei die Fluggeräte hier aber „kein Spielzeug sind, sondern in Zukunft zur Standardausrüstung gehören“, betonte Andreas Oblasser, Leiter der Drohnen-Projektgruppe der österreichischen Einsatzorganisationen. Am Mittwoch wurden in einem Steinbruch in Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling) nicht nur der praktische Nutzen von Drohnen demonstriert, sondern auch Wünsche für noch bessere Rahmenbedingungen bei Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) deponiert.

Gezeigt wurden die Suche nach Glutnestern sowie nach einer „vermissten“ Person im unwegsamen Gelände. Das geht mittels Drohne rasch, einfach und sicher, sogar die GPS-Daten vom Standort werden den Suchmannschaften gleich mitgeliefert. Diesen Nutzen habe man schon 2017 erkannt, so Oblasser vom Bezirksfeuerwehrkommando Kufstein. Die dortigen Anfänge waren aber mühsam. Nicht nur, dass man für jede einzelne Drohne einen Bescheid brauchte, auch die genehmigten Einsatzzeiten gingen an der Realität vorbei. Wochentags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr durfte die Luftunterstützung eingesetzt werden. „Katastrophen halten sich aber nicht an Werktage.“