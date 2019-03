Ausgefuchst: Millionenpleite eines Online-Zustelldienstes

Viel Fremdkapital

„Das Unternehmen ist im Bereich der gesicherten E-Zustellung, also der digitalen, postalischen Zustellung tätig“, teilt das Unternehmen dem Gericht mit. „Die Finanzierung des Unternehmens erfolgte zum Teil durch Eigenkapital, jedoch großteils über Fremdkapital. In den vergangenen Jahren war das Unternehmen auf der Suche nach einem Eigenkapitalinvestor, wobei es mehrere sehr konkrete Gespräche gab, welche am Ende leider erfolglos blieben.“