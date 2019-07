Ausgebremst: Millionenpleite einer Kühltransporte-Firma

Breite Palette

Geschäftsgegenstand ist der Transport von Kühl- und Tiefkühlprodukten. "Die Produktpalette reicht von Gemüse und Gemüseprodukten wie Pommes Frites über Fleisch und Fleischprodukte, Fisch und Fischprodukte bis zu kompletten Mahlzeiten", heißt es auf der Homepage. "Unser Betrieb besteht seit 2007. Damals als Einzelfirma gegründet operierte das Unternehmen von Ramsau / Stmk aus. In weiterer Folge wurde in St. Martin an Grimming, direkt an der Ennstalbundesstrasse, von uns eine neue moderne Betriebsanlage errichtet. Das Einzelunternehmen wurde in eine GmbH umgewandelt."

Das Unternehmen hat im Jahr 2017 noch einen Gewinn in Höhe von 72.400 Euro erwirtschaftet, im Wirtschaftsjahr 2018 wurde ein Verlust in Höhe von 134.800 Euro verbucht. Die Verbindlichkeiten werden in der Bilanz 2017/18 mit 1,609 Millionen Euro beziffert.