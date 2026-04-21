Aus für bekannte "Taverna" in Wien-Josefstadt: Italian Grill ist pleite
Das Ende kam überraschend für einen Gastronomiebetrieb, der mit seinem Konzept zwischen italienischer Tradition und amerikanischem Flair punkten wollte: Die Gastrodogs Gastronomieentwicklungs- und Betriebs GmbH, Betreiberin des Lokals „Taverna" in der Albertgasse 49 im achten Wiener Gemeindebezirk, ist insolvent. Das Handelsgericht Wien eröffnete heute auf Eigenantrag das Konkursverfahren, wie Venka Stojnic vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER bestätigte. Die Bilanz ist ernüchternd: Zehn Dienstnehmer verlieren ihre Arbeitsplätze.
Italo-amerikanisches Konzept scheitert an Realität
Dabei klang das Versprechen des „Italian Grill" vielversprechend: „Feine Häppchen aus der ikonischen Cicchetti-Vitrine oder ein saftiges Steak", warb das Lokal auf seiner Homepage. Das kulinarische Angebot reichte vom legendären Cioppino – einem Fisch- und Seafood-Eintopf, erfunden von italienischen Einwanderern in San Francisco – bis zur klassischen Carbonara. „Täglich frisch gemacht & serviert wie von der Nonna", lautete das Credo.
Auch die Bar setzte auf Raffinesse: Ein Averna Sour im eisgekühlten Glas mit gefrorener Eiskugel und einem Spritzer Sorrento-Zitronensaft sollte das Gefühl vermitteln, „der Barkeeper hätte gerade die Sonne Siziliens ins Glas gegossen". Für eilige Gäste gab es einen Mini-Alimentari-Store mit italienischen Köstlichkeiten zum Mitnehmen.
Abendgastronomie in der Krise
Doch das aufwendige Konzept konnte die wirtschaftlichen Herausforderungen nicht kompensieren. Laut Eigenantrag führten tiefgreifende strukturelle Veränderungen im Konsum- und Ausgehverhalten zur Zahlungsunfähigkeit. Besonders die Abendgastronomie verzeichne einen deutlichen Nachfragerückgang, so die Geschäftsführung. Verschärfend hätten die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gewirkt.
1,32 Millionen Euro Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten summieren sich auf rund 1,32 Millionen Euro, verteilt auf 23 Gläubiger. Zum Insolvenzverwalter bestellte das Gericht Rechtsanwalt Helmut Platzgummer.
Keine Fortführung
Eine Sanierung oder Fortführung des Betriebs ist nicht geplant. Mangels wirtschaftlicher Erfolgsaussichten wird das Lokal geschlossen.
Teil einer Pleitewelle
Die Insolvenz der Gastrodogs Gastronomieentwicklungs- und Betriebs GmbH reiht sich ein in eine Serie von Gastronomieinsolvenzen in der Bundeshauptstadt. Die Branche kämpft seit Monaten mit steigenden Kosten, Personalmangel und verändertem Gästeverhalten – ein Strukturwandel, der selbst ambitionierte Konzepte wie die „Taverna" nicht überleben lässt.
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