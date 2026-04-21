Wirtschaft

Aus für bekannte "Taverna" in Wien-Josefstadt: Italian Grill ist pleite

Das aufwendige Konzept konnte die wirtschaftlichen Herausforderungen nicht kompensieren
Kid Möchel und Dominik Schreiber
21.04.2026, 14:38

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein gegrillter Fisch wird mit Zitronen- und Tomatenscheiben auf einem Teller serviert.

Das Ende kam überraschend für einen Gastronomiebetrieb, der mit seinem Konzept zwischen italienischer Tradition und amerikanischem Flair punkten wollte: Die Gastrodogs Gastronomieentwicklungs- und Betriebs GmbH, Betreiberin des Lokals „Taverna" in der Albertgasse 49 im achten Wiener Gemeindebezirk, ist insolvent. Das Handelsgericht Wien eröffnete heute auf Eigenantrag das Konkursverfahren, wie Venka Stojnic vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER bestätigte. Die Bilanz ist ernüchternd: Zehn Dienstnehmer verlieren ihre Arbeitsplätze. 

Bittere Pleite einer Produzentin von veganen Lebensmitteln

Italo-amerikanisches Konzept scheitert an Realität

Dabei klang das Versprechen des „Italian Grill" vielversprechend: „Feine Häppchen aus der ikonischen Cicchetti-Vitrine oder ein saftiges Steak", warb das Lokal auf seiner Homepage. Das kulinarische Angebot reichte vom legendären Cioppino – einem Fisch- und Seafood-Eintopf, erfunden von italienischen Einwanderern in San Francisco – bis zur klassischen Carbonara. „Täglich frisch gemacht & serviert wie von der Nonna", lautete das Credo.

Auch die Bar setzte auf Raffinesse: Ein Averna Sour im eisgekühlten Glas mit gefrorener Eiskugel und einem Spritzer Sorrento-Zitronensaft sollte das Gefühl vermitteln, „der Barkeeper hätte gerade die Sonne Siziliens ins Glas gegossen". Für eilige Gäste gab es einen Mini-Alimentari-Store mit italienischen Köstlichkeiten zum Mitnehmen.

Saftige Pleite eines berühmten Weinguts

Abendgastronomie in der Krise

Doch das aufwendige Konzept konnte die wirtschaftlichen Herausforderungen nicht kompensieren. Laut Eigenantrag führten tiefgreifende strukturelle Veränderungen im Konsum- und Ausgehverhalten zur Zahlungsunfähigkeit. Besonders die Abendgastronomie verzeichne einen deutlichen Nachfragerückgang, so die Geschäftsführung. Verschärfend hätten die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gewirkt.

Bittere Pleite eines bekannten Dachdeckerbetriebs

1,32 Millionen Euro Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten summieren sich auf rund 1,32 Millionen Euro, verteilt auf 23 Gläubiger. Zum Insolvenzverwalter bestellte das Gericht Rechtsanwalt Helmut Platzgummer.

Millionenpleite der Betreiberin des Traditionshotels Schloss Gamlitz

Keine Fortführung

Eine Sanierung oder Fortführung des Betriebs ist nicht geplant. Mangels wirtschaftlicher Erfolgsaussichten wird das Lokal geschlossen. 

Millionenpleite eines bekannten Zahnarztes

Teil einer Pleitewelle

Die Insolvenz der Gastrodogs Gastronomieentwicklungs- und Betriebs GmbH reiht sich ein in eine Serie von Gastronomieinsolvenzen in der Bundeshauptstadt. Die Branche kämpft seit Monaten mit steigenden Kosten, Personalmangel und verändertem Gästeverhalten – ein Strukturwandel, der selbst ambitionierte Konzepte wie die „Taverna" nicht überleben lässt.

Insolvenz Wien Österreich Josefstadt
kurier.at  | 

Kommentare