Aus für bekannte "Taverna" in Wien-Josefstadt: Italian Grill ist pleite

Das Ende kam überraschend für einen Gastronomiebetrieb, der mit seinem Konzept zwischen italienischer Tradition und amerikanischem Flair punkten wollte: Die Gastrodogs Gastronomieentwicklungs- und Betriebs GmbH, Betreiberin des Lokals „Taverna" in der Albertgasse 49 im achten Wiener Gemeindebezirk, ist insolvent. Das Handelsgericht Wien eröffnete heute auf Eigenantrag das Konkursverfahren, wie Venka Stojnic vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER bestätigte. Die Bilanz ist ernüchternd: Zehn Dienstnehmer verlieren ihre Arbeitsplätze.

Italo-amerikanisches Konzept scheitert an Realität

Dabei klang das Versprechen des „Italian Grill" vielversprechend: „Feine Häppchen aus der ikonischen Cicchetti-Vitrine oder ein saftiges Steak", warb das Lokal auf seiner Homepage. Das kulinarische Angebot reichte vom legendären Cioppino – einem Fisch- und Seafood-Eintopf, erfunden von italienischen Einwanderern in San Francisco – bis zur klassischen Carbonara. „Täglich frisch gemacht & serviert wie von der Nonna", lautete das Credo.

Auch die Bar setzte auf Raffinesse: Ein Averna Sour im eisgekühlten Glas mit gefrorener Eiskugel und einem Spritzer Sorrento-Zitronensaft sollte das Gefühl vermitteln, „der Barkeeper hätte gerade die Sonne Siziliens ins Glas gegossen". Für eilige Gäste gab es einen Mini-Alimentari-Store mit italienischen Köstlichkeiten zum Mitnehmen.