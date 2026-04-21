Bittere Pleite einer Produzentin von pflanzlichen Käse-Alternativen

Von Beginn an standen die Geschäfte der Veganz Food Factory GmbH mit Sitz in Spielberg unter einem ungünstigen Stern. Das Unternehmen, das 2022 in der Steiermark gegründet wurde, hatte sich auf die Produktion pflanzlicher Käsealternativen spezialisiert. Im Fokus standen dabei Produkte auf Cashewbasis, allen voran der sogenannte "Cashewbert" – eine vegane Antwort auf traditionellen Camembert. Doch was vielversprechend begann, endete nun in der Insolvenz. Die steirische Veganz Food Factory GmbH ist gescheitert. Der Produzent von Cashew-Käsealternativen hat am Landesgericht Leoben laut Creditreform ein Konkursverfahren beantragt. Sechs Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Die Geschichte des Unternehmens zeigt exemplarisch, wie schnell der Traum von der veganen Revolution platzen kann. Wie aus dem Insolvenzantrag hervorgeht, befand sich das Unternehmen von Anfang an in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation. Bereits im Rumpfgeschäftsjahr 2022 offenbarte sich die prekäre Lage: Umsatzerlösen von lediglich rund 17.000 Euro stand ein erheblicher Kostenaufwand gegenüber. Das Ergebnis war ein Jahresverlust von etwa 180.000 Euro – eine Summe, die für ein junges Start-up eine enorme Belastung darstellte.

Der Hintergrund Parallel zu den operativen Schwierigkeiten investierte das Unternehmen massiv in den Aufbau einer kostenintensiven betrieblichen Infrastruktur. Besonders im Produktionsbereich wurden erhebliche Mittel gebunden. Diese Investitionen sollten sich als verhängnisvolle Hypothek erweisen. Die in der Aufbauphase und darüber hinaus entstandenen Fehlbeträge wurden zunächst durch die deutsche Muttergesellschaft beziehungsweise Alleingesellschafterin gedeckt. Doch diese Unterstützung konnte die strukturellen Probleme nur vorübergehend kaschieren. Zunächst schien das Geschäftsmodell durchaus Potenzial zu haben. Während der COVID-19-Pandemie erlebte der Markt für pflanzliche Lebensmittel einen regelrechten Boom. Verbraucher interessierten sich verstärkt für vegane Alternativen, Supermärkte weiteten ihr Sortiment aus, und die Branche sprach von einem nachhaltigen Paradigmenwechsel in der Ernährung. Die Veganz Food Factory profitierte von diesem Trend und konnte ihre Produkte zunächst erfolgreich platzieren. Doch mit dem Abklingen der Pandemie-Sondersituation kam die ernüchternde Wende. Die Nachfrage nach pflanzlichen Produkten ging deutlich zurück, das Konsumverhalten normalisierte sich. Was Branchenexperten als vorübergehende Delle bezeichneten, erwies sich für viele kleinere Produzenten als existenzbedrohende Krise. Die erwartete nachhaltige Marktdurchdringung blieb aus – ein Szenario, das nicht nur die Veganz Food Factory, sondern die gesamte Branche unter Druck setzte.

Hohe Verluste Besonders problematisch erwies sich die bereits aufgebaute Fixkostenstruktur des Unternehmens. Personal-, Produktions- und Betriebskosten liefen weiter, während die Umsätze nicht ausreichten, um diese zu decken. Die daraus resultierenden Verluste führten zu einer fortlaufenden Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage. Das Unternehmen geriet in einen Teufelskreis: Um wettbewerbsfähig zu bleiben, musste produziert werden, doch jede Produktionseinheit vertiefte die Verluste. Erschwerend kam hinzu, dass zwei strategisch wesentliche Kooperationspartnerschaften, auf deren Einbindung und wirtschaftliche Zusammenarbeit die weitere Entwicklung der Gesellschaft maßgeblich aufgebaut war, letztlich nicht realisiert werden konnten. Diese geplatzten Partnerschaften bedeuteten das endgültige Aus für die Hoffnung auf eine Trendwende. Ohne diese strategischen Allianzen fehlten dem Unternehmen wichtige Absatzkanäle und möglicherweise auch zusätzliche Finanzierungsquellen.