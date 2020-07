Aufsichtsräte: Personalia aus Staatsholding ÖBAG und OMV

„Glaube nicht, ich habe mich bisher schon sehr intensiv um die ÖBAG gekümmert“, sagte Kern gegenüber dem KURIER. Die ÖBAG sei so aufgestellt, dass der Aufsichtsrat und dessen Vorsitzender eine aktive Rolle spielen sollten. Das Entgelt für den Vorsitz beträgt im Jahr 25.000 Euro.

Dass Kern nochmals in eine operative Managementfunktion gehen wird, ist eher unwahrscheinlich. Der 55-jährige ehemalige Consulter (Deloitte, PwC) hat 25 Jahre Erfahrung als Aufsichtsrat und dürfte eher an internationalen Verwaltungsratsmandaten interessiert sein. In Österreich gäbe es bei Aufsichtsratsmandaten wahrscheinlich ohnehin zu viele Unvereinbarkeiten mit der ÖBAG, der größten Industrieholding des Landes.