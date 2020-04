Die Öbag-Holding als Staatsfestung

Das Beteiligungsvehikel ist für die ÖVP nach wie vor die Öbag. Mit der Betonung auf gesunde, relevante Unternehmen. Die Öbag dürfe keine Pleiten- bzw. Sanierungsholding werden. So ein Ding gab’s Ende der 1990er-Jahre ( GBI) schon einmal, mit mäßigem Erfolg.

Gesund, aber ...

Anzunehmen, dass nach der Krise etliche Unternehmen zwar im Kern gesund, aber mit hohen Abwertungen und geringem Eigenkapital dastehen werden. Sie wären die perfekten Übernahmekandidaten. Die Neos sehen Verstaatlichungen trotzdem kritisch, wie Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn betont. Die SPÖ hat keine Berührungsängste.

Eines ist klar. In Zeiten wie diesen ist die Beteiligung des Staates für die Öbag-Unternehmen hilfreich. Die Manager von Börse-Unternehmen mit hohem Streubesitz dürften weniger gut schlafen. „Gerade in der Krise zeigt sich, wie wichtig ein stabiler staatlicher Kernaktionär ist, der als langfristiger Partner agiert und auch bei turbulenten Aktienmärkten verlässlich und ruhig bleibt“, sagt Öbag-Chef Thomas Schmid ( ÖVP). Damit sende man auch ein klares Signal an heimische und internationale Investoren.