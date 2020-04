Die Regierungs-Performance im Experten-Test

Die Inszenierung "schafft Lagerfeuerstimmung"

Der Status quo

Fast täglich gibt die Bundesregierung in verschiedenen Konstellationen zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten Pressekonferenzen. Vielen in der Bevölkerung geben diese Auftritte Sicherheit, andere sind davon genervt. Und es kommen auch unterschiedliche Botschaften. Mal ist es die Ruhe vor dem Sturm, dann ein Licht am Ende des Tunnels. Was stimmt jetzt? Ist diese Dosis an Kommunikation richtig oder muss die Regierung ihre Auftritte reduzieren, damit sie sich nicht abnützt?